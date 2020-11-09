انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة المصرية ” آثار الحكيم ” في أحدث ظهور لها بعد غياب دام لسنوات عن الساحة الفنية .

وذلك أثناء حضورها لمسرحية ” المتفائل ” وكانت برفقة كلا من الفنان ” سامح حسين ” والفنانة ” سهر الصايغ ” وهما أبطال المسرحية .

وبدا عليها تغيرا واضحا في شكلها مع التقدم في العمر فظهرت في الصورة مرتدية نظارة طبية وبوزن زائد عما اعتاد عليه الجمهور .

يذكر أن الفنانة آثار الحكيم كانت قد اعتزلت الفن منذ حوالي 11 عاما منذ آخر أعمالها مسلسل ” الوتر المشدود ” في عام 2009 .

وقالت آثار الحكيم في تصريحات صحفية سابقة لها إنها اتخذت هذا القرار عن قناعة تامة وتشعر بالرضا عن نفسها وأنها كرهت الأضواء والشهرة ولا تشعر بالحنين إلى مثل هذه الأشياء .