شاهد استعداداً لزفافها من الأمير هاري.. ميغان ميركل في طريقها إلى الكنيسة

تستعد الممثلة الأميركية للوصول لحفل زفافها حيث أنها غادرت الفندق كليفدين برفقة والدتها دوريا راغلاند إلى الكنيسة في سيارة رولزرويس.



يذكر أنه عندما تدق الأجراس في كنيسة سانت جورج في وندسور ستتغير حياة ميغان وبالتالي ستتخلى عن التمثيل وسيكون لقبها “صاحبة السمو الملكي الأميرة هنري من ويلز”، ولكن إذا منحت الملكة إليزابيث الثانية حفيدها ​الأمير هاري​ لقب “دوق” في يوم زفافه، فستصبح ميغان دوقة أيضا.



ومن بين الألقاب التي من المحتمل أن ينالها الأمير هاري هي ” دوق ساسيكس ” أو ” دوق كلارنس “.



