شاهد.. اعتقال اللبنانية منى المذبوح لإهانتها الشعب المصري بأبشع وأحقر الشتائم

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، الخميس، القبض على اللبنانية منى المذبوح، تنفيذا للقرار الصادر من النيابة العامة بضبطها وإحضارها والتحقيق معها، بحسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية.

وتقدم المحامي عمرو عبد السلام ببلاغ للنائب العام ضد منى المذبوح، لبنانية الجنسية، اتهمها فيه بنشر أحد الفيديوهات المصورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحتوي عبارات وألفاظا مهينة لعموم الشعب المصري برجاله ونسائه، ورئيسه.

ووجهت المذبوح إلى نساء مصر عبارات وألفاظا تنطوي على اتهامهن بالدعارة، بالإضافة إلى رمي الرجال بألفاظ تنطوي على جرائم أخلاقية، حيث وصفتهم بـ”القوادين والعاهرين والحرامية والنصابين”، بالإضافة إلى إهانة رئيس الدولة. وقال عبد السلام، في بلاغه، إن الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسبب في حالة من الغضب والسخط الشديدين لعموم الشعب المصري، مضيفا أن ما قامت به المذكورة يشكل جرائم جنائية تتمثل في إهانة عموم الشعب المصري، وتوجيه السب والقذف له، والطعن في شرف وأعراض نساء مصر ورجالها، وإهانة رئيس الدولة، وجميعها جرائم تستوجب ضبطها وإحضارها ومنعها من مغادرة البلاد، وتقديمها للمحاكمة الجنائية العاجلة.