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شاهد.. اعلامية تشرد بأفكارها خلال قراءة نشرة الاخبار وما حصل معها جعلها تخسر وظيفتها

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News Anchor Fired After Being Caught On Live TV Daydreaming

تعرضت مذيعة أخبار أسترالية تدعى ​ناتاشا إكسلبي​ إلى موقف محرج على الهواء، أدى إلى فقدانها لوظيفتها.

وتداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه إكسلبي وهي تتفاجأ أنها على الهواء مباشرةً بعد ان شردت بأفكارها.

وقد أدى هذا الموقف المحرج معها إلى فقدانها لوظيفتها، فيما أثار ذلك أراء متناقضة، فمن المتابعين من دافع عنها وإعتبر أن قرار وقفها غير صائب، فيما أشار البعض الآخر إلى أنه عليها أن تكون منتبهة أكثر خصوصاً أنها على الهواء مباشرة.

وقد كتبت إكسلبي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي معلّقةً على الموضوع ووجهت شكرها لكل من دعمها.

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