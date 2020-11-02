احتفلت الفنانة التونسية ” درة ” منذ قليل بعقد قرآنها على المهندس ” هاني سعد ” في حفل بسيط بمدينة الجونة .

والذي اقتصر على حضور الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه .

وأطلت درة بفستان أبيض أنيق واتسم بالبساطة من تصميم مصمم الأزياء اللبناني العالمي ” زهير مراد ” .

ونشرت درة تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” لتعلن هذا الخبر فكتبت قائلة : ” ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان .. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات ” .

وتابعت : ” تم عقد قرآني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر .. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا ” .

ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان



الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات

تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر .

شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا#DorraZarrouk#درة pic.twitter.com/ovyiPCggnw — Dorra درة (@dorra_zarrouk) November 2, 2020