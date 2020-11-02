احتفلت الفنانة التونسية ” درة ” منذ قليل بعقد قرآنها على المهندس ” هاني سعد ” في حفل بسيط بمدينة الجونة .
والذي اقتصر على حضور الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه .
وأطلت درة بفستان أبيض أنيق واتسم بالبساطة من تصميم مصمم الأزياء اللبناني العالمي ” زهير مراد ” .
ونشرت درة تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” لتعلن هذا الخبر فكتبت قائلة : ” ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان .. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات ” .
وتابعت : ” تم عقد قرآني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر .. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا ” .
مبروك و الله يهني سعيد بسعيده
مساء الخير Lulu…
مبروك …..
من أجمل الأشياء أن ترتبط الأُنثى بمن تُحّب بدون ضغوط من الأهل و الأعراف و المُجتمع و الناس ….هؤلاء يفتكون و يستنزفون روحكِ و كل جميل فيكِ و يسرقون إبتسامة قلبكِ فحاربيهم بكل ما أوتيتِ من قوة !
الله المُستعان ….
!!
مساء الخير والسعاده
ذكرتني التعليقات بهذه الانشوده
هلا و مرحبا اخر العنقود ربي يسعد صباحك و مساك و كل اوقاتك . صدقتي والله جميل ان ترتبط الانثى بمن تحب بعيد عن ضغوطات الاهل و المجتمع فهي بالنهايه من ستشارك هذا الشخص الحياة فلابد من التحلى بالشجاعة لمحاربتهم .
يسعد مساك و أيامك * أحـــمــــد*….
ألف شُكر على المُشاركة !
نشيد جميل ، أعرف أنك تحبه
!!
هلا اخر العنقود
اهديته لاحد الاقارب وقيل لي لو اهديت له اغنية محمد عبده عريسنا يابدر بادي
لكان افضل
أهلاً * أحـــمـــــد* ….كيفك؟
أُغنية جميلة بس مش عارفة ليش مُحمد عبدُه أراه في الشجن أكثر ….مبروك لقريبك!
أ!!
الحمدلله بنعمة وفضل من الله
كيفك انت ؟
وكيف امورك؟
الله يبارك فيك القصه من كم سنه وبعدها قلت ماتقدرون الابداع الحقيقي
اغلب الشعر والاغاني اخر العنقود شجن وهي المفضلة عند الناس
لكن اتوقع محمد يمتاز باختيارات ذكيه واغلب اغانيه فعلا شجن وقليل يغني اللون الاخر
الحمدلله من الله بخير و من خلق الله لا….
الدُنيا أذواق و البعض يهتم بالإيقاع أكثر من الكلمة ….
وضعت شعر لعمرو حسن مع تعليقي الأول بس الظاهر لم يلقَ إستحسان نورت !
للأمانة الغناء الخليجي كله بشكل عام يتميز بجمال الكلمة و اللحن رغم صعوبة بعض الكلمات ! أسمع كثيراً لعبد المجيد و لإبنه مُحمد أُغنية جميلة أيضاً تُعجبُني !
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دائما ان شاء الله تكونين سعيده اما من يضايقك فتذكري ان المضايقه لاتدوم فلا تستحق العناء والهموم
عبدالمجيد احساسه مرهف وبعضها فرايحي اما ابنه فلا اعرفه وللامانه ولا عمرو حسن
لكن هل اللهجه الخليجيه صعبه ؟
اجل كيف لهجة اخوتنا في المغرب اصعب واصعب
ماهي الاغنيه التي تعجبك لعبدالمجيد ولابنه؟
إن شاء الله ، مُشكلتي أنني أتجنب المواجهة و لكن أحياناً لابد منها…..
عمرو حسن شاعر عامي مصري جميل ، تُعجبُني بعض أعماله….
لهجتكم صعبة و أما بلدان شمال إفريقيا – بإستثناء مصر- فاللهجة مُستحيلة ….نحنا أعتقد مفهومة لهجتنا!
بحب لعبد المجيد كُل أغانيه أما لمُحمد عبد المجيد أُغنية “يا بختي فيك” جميلة جداً ، إسمعها و إحكيلي غداً رأيك !
تُصبح على ما تتمنى و أكثر !
أراكُم غداً إن شاء الله !
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وانت من اهله
ماذا تقول أنت؟