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شاهد… القط “أخيل” يتوقع فوز روسيا على السعودية فى افتتاح كأس العالم

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القط اخيل يتوقع فوز روسيا على السعودية

توقع قط متحف (الأرميتاج) فى مدينة سان بطرسبرج الروسية “أخيل”، فوز منتخب روسيا المضيف لكأس العالم 2018 فى مباراة الافتتاح غدا الخميس أمام المنتخب السعودى.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأربعاء، أن القط “أخيل” اختار فى مراسم احتفالية بانطلاق المونديال بين صحنين لطعام القطط أحدهما يحمل علم روسيا والآخر علم السعودية ليختار دون تردد علم أصحاب الأرض.

وكانت المتحدثة باسم متحف الأرميتاج ماريا خاتونين، قد أعلنت – فى وقت سابق – جاهزية القط “أخيل” للعمل فى فترة نهائيات كأس العالم وتوقع نتائج مبارياتها، بعدما قام بذلك فى كأس القارات 2017.

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