شاهد… اول ظهور لمحمد صلاح بعد الإصابة

أذاعت قناة “إي إس بي إن” الرياضية، أول فيديو للاعب المصري، محمد صلاح، بعد تعرضه للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت.

ويظهر صلاح في الفيديو، وهو يضع جبيرة حول ذراعه المصاب، أثناء خروجه من ملعب أوليمبيسكي، في كييف، ولم يجب على أسئلة الصحفيين والمراسلين بشأن موقفه من المشاركة في مونديال روسيا 2018.

وصرح يورغن كلوب، مدرب النادي في تصريحات صحفية، نقلها الموقع الرسمي لليفربول، بأن إصابة محمد صلاح “خطيرة”.

وسقط محمد صلاح، الذي أحرز 44 هدفا بجميع المسابقات لفريق المدرب يورجن كلوب هذا الموسم، على الأرض بعد التحام قوي مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، وتلقى العلاج وعاد بعد ذلك بلحظات.

​وحقق فريق ريال مدريد الإسباني، مساء السبت، لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الثالثة على التوالي، عقب فوزه على فريق ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في العاصمة الأوكرانية كييف.

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