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شاهد: ترامب يحرج رئيس البرتغال ويصدمه بتعليق مفاجئ عن اللاعب كريستيانو!

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Trump Jokes to Portugal's President About Cristiano Ronaldo Running Against Him

شاهد: ترامب يحرج رئيس البرتغال ويصدمه بتعليق مفاجئ عن اللاعب كريستيانو!

أحرج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا بسؤال قاس سريع البديهة حينما حدثه الأخير عن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بفخر ظهر في لغته أمام ترامب الذي لم يتوان حينما قال له طالما هذا اللاعب موهوب وله جماهيرية إذن لو ترشح ضدك سيفوز.Trump Jokes to Portugal's President About Cristiano Ronaldo Running Against Him
ترشح كريستيانو رونالدو لانتخابات

وأثار حديث ترامب دهشة الحاضرين في المؤتمر، بشأن فكرة ترامب بترشح لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لانتخابات بلاده الرئاسية ضد الرئيس الحالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا.
أفضل لاعب في العالم

ولدى أول اجتماع ثنائي مع ترامب، قال ريبيلو دي سوزا لنظيره الأمريكي في بداية لقائهما بالبيت الأبيض: “لا تنسَ أن البرتغال لديها أفضل لاعب في العالم، يدعى كريستيانو رونالدو”.
لن يفوز بالانتخابات

وأكد الرئيس الأمريكي أن :”البرتغال تقدم أداء جيدًا للغاية في المونديال”، وسأل نظيره: “كيف أصبح رونالدو لاعبا جيدا ؟”، ليقول له ريبيلو دي سوزا إنه “الأفضل في العالم”، وهنا قال ترامب: “إذن فليترشح ضدك في إحدى المرات”. وبينما كان الرئيس البرتغالي يستعد للرد، أضاف ترامب :”كريستيانو لن يفوز بالانتخابات .. وأنت تعلم أنه لن يفوز”.

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