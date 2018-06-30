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شاهد.. تركيا تزيل لافتات المحلات المكتوبة بالعربية.. والسبب!

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İstanbul Esenyurt’ta Suriyeli Esnafa Türkçe Tabela Uyarısı

شاهد.. تركيا تزيل لافتات المحلات المكتوبة بالعربية.. والسبب!

بدأت بلدية محلية في غرب مدينة إسطنبول بإزالة لافتات المحلات العربية، مشيرة إلى تنفيذ لائحة جديدة تنص على أن العلامات التجارية يجب أن تتضمن كلمات تركية لا تقل عن 75 في المائة.

وتعد إسنيورت جزءا من بلدية إسطنبول ولديها أعلى كثافة من المهاجرين السوريين منذ بداية الأزمة في سوريا، حيث استقر آلاف اللاجئين في المنطقة، وبدأت العديد من الشركات السورية في الظهور بعد ذلك.
وأفادت وكالة “دميروين”Demirören التركية بأنه وبعد سلسلة من الشكاوى المقدمة ضد الشركات السورية من قبل السكان المحليين الأتراك، اتخذت بلدية إسنيورت إجراءات جديدة.
وحضر عمدة إسنيورت علي مراد ألاتيبي شخصيا فحوصات النظافة في الأعمال التجارية السورية في الأيام الأخيرة، وأغلق العديد من المطاعم التي يزعم أنها لم تمتثل للمعايير القانونية.

ESENYURT’TA FAALIYET GOSTEREN BUYUK COGUNLUGU SURIYELILERE AIT ISYERLERINDEKI STANDARTLARA UYMAYAN TABELALAR ZABITA EKIPLERI TARAFINDAN SOKULUYOR. ILCEDEKI TABELALARA TSE STANDARTLARI GEREGI EN AZ YUZDE 75’I TURKCE OLMA ZORUNLULUGU GETIRILDI. BELEDIYE TARAFINDAN YAPILAN UYARILARLA BIR KISIM ESNAF TANINAN SUREDE TABELALARI DEGISTIRDI, DEGISTIRMEYENLER ISE ZABITA EKIPLERI TARAFINDAN SOKULUYOR.(ISTANBUL-DHA)

ESENYURT’TA FAALIYET GOSTEREN BUYUK COGUNLUGU SURIYELILERE AIT ISYERLERINDEKI STANDARTLARA UYMAYAN TABELALAR ZABITA EKIPLERI TARAFINDAN SOKULUYOR. ILCEDEKI TABELALARA TSE STANDARTLARI GEREGI EN AZ YUZDE 75’I TURKCE OLMA ZORUNLULUGU GETIRILDI. BELEDIYE TARAFINDAN YAPILAN UYARILARLA BIR KISIM ESNAF TANINAN SUREDE TABELALARI DEGISTIRDI, DEGISTIRMEYENLER ISE ZABITA EKIPLERI TARAFINDAN SOKULUYOR.(ISTANBUL-DHA)

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