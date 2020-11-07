نشرت الفنانة ” هنا الزاهد ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تعايد من خلالها زوجها الفنان ” أحمد فهمي ” بمناسبة عيد ميلاده .

وظهرت هنا الزاهد في الصورة برفقة أحمد فهمي وكتبت في تعليقها عليها : ” عيد ميلاد سعيد لأفضل صديق لدي ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير إلا أن تعليق المطربة المصرية ” شذى ” أثار جدلا واسعا وتساؤلات بين المتابعين حول حمل هنا الزاهد بطفلها الأول من احمد فهمي.

حيث كتبت شذى قائلة : ” عيد ميلاد سعيد يا أحمد والسنة الجاية يكون معانا إن شاء الله أحلى بيبي ” .

وهو الأمر الذي دفع بعض المتابعين إلى التساؤل حول حمل هنا الزاهد فعليا بطفلها الأول ولكنها تخفي الأمر .. والبعض الآخر أشار إلى أنها مجرد أمنية عادية من صديقة لصديقتها في عيد ميلاد زوجها .