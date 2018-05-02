شاهد: جن عاشق يشعل مواقع التواصل يظهر في محادثة بين راقي وفتاة على الواتسآب

نشر الراقي نايف البقمي، محادثة بينه وبين «جن» عبر «الواتس آب»، حيث كان «البقمي» يتواصل مع فتاة حاولت البحث عن حل لمشكلة تعاني منها.

أمورها متعطلة!

وقالت الفتاة، خلال المحادثة، إن أمورها متعطلة جدًا، فرد عليها “البقمي”، قائلا: “منه منه”، في إشارة إلى الجن، وهنا أكملت الفتاة حديثها قائلة: “طيب ممكن حسب خبرتك.. ليه أخاف من الله خوف مو طبيعي؟”، فأجاب: “لاعب في نفسيتك.. مزود القلق والخوف عندك، يابنت لازم أخرج اللي معك.. تستقيم حياتك”.

تفسر حالتي؟

عادت الفتاة لتسأل الراقي: “بدون ما أطول عليك.. أيش تفسر حالتي؟”، فأجاب الراقي: “مس عاشق”، ثم سألت الفتاة الراقي عما إذا كان يضرب المريض أو يلمس المرأة، فأجاب: “ما أضرب ولا ألمس.. أمن وأمان”.

تدخل “الجن”

هنا، تدخل “الجن” في الحوار بشكل مفاجئ، وقال موجهًا حديثه للراقي: “يا كلب والله ما تلمسها.. أحبها.. واتخسي ما تطلعني.. وجع”، فرد الراقي: “والله لأطلعك ياخبيث”.

تحدي مع الراقي

دخل “الجن” في تحدي مع الراقي، قائلا: “أتحداك”، فأجاب الراقي: “أجيك واطعلك بحول الله وقوته، فعقب “الجن”: أموتها، فأضاف الراقي: “تعقب وتخسي أموتك بكلام القوي العزيز”.

أضاف “الجن”: وبشوها، فعقب الراقي: “خلني أجيك والله ما تفر يا خبيث يا ضعيف”، فرد الجن: “تخسي”، فاختتم الراقي: “جايك”.

تفاعل النشطاء

وهنا، انهال نشطاء التواصل الاجتماعي، في التعليق على الواقعة، وقال ناشط: “اتق الله في المرضى المساكين الذين يتعلقون بقشة تستغلهم وتأخذ منهم فلوس وتبيع عليهم الوهم لو أنك صادق ما أخذت منهم فلوس وتعطيهم مويه، اتق الله حتى لا يبتليك في نفسك أوفي أولادك، لاتتاجرون بالدين شوهتوا صورة الإسلام، حسبناالله ونعم الوكيل فيكم”. وأضاف ناشط يدعى ناصر حديل: “جوال الجني آيفون ولا جالكسي؟”، فيما أضاف عبد الله عبيد: “يؤلف محادثة من أجل أن يضحك على الخلق، والله أنك تكذب وأن المحادثة من تأليفك”.