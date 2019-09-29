شاهد .. حريق ضخم بمحطة قطار الحرمين في جدة

كشفت صحيفة سبق السعودية عن إندلاع حريق هائل بمحطة قطار الحرمين بالسليمانية في جدة في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية .
حيث ارتفعت ألسنة اللهب من سقف المحطة إلى مسافات بعيدة وتسبب الحريق في إيقاف رحلات القطار .. كما يتم إجلاء الأشخاص الموجودين داخل الصالات من الموظفين أو الركاب .
وتباشر حاليا فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني محاولاتها في إخماد الحريق وتمت الاستعانة بالطيران العمودي للمشاركة في عمليات الإطفاء .
وبينت إمارة منطقة مكة أنه لم تسجل حتى الآن أية إصابات .
#يحدث_الان
الدفاع المدني بـ #جدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية
.. لازالت الفرق تعمل على اطفاء الحريق
دون تسجيل إصابات حتى الآن. pic.twitter.com/6d4xZFyuB0
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) September 29, 2019
حريق كبير في محطة قطار الحرمين بالسليمانية بجوار الجامعة .. اللهم سلم اللهم سلم pic.twitter.com/rqc8ORJOhL
— ناصر الأسود (@NaserAlaswad) September 29, 2019
عاجل 🔴
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شاهد الطيران المدني يعمل على إنقاذ المحتجزين في محطة قطار الحرمين بجدة بعد نشوب حريق في سقف المحطة.
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— خبر عاجل (@AjelNews24) September 29, 2019