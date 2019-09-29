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شاهد .. حريق ضخم بمحطة قطار الحرمين في جدة

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كشفت صحيفة سبق السعودية عن إندلاع حريق هائل بمحطة قطار الحرمين بالسليمانية في جدة في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية .

حيث ارتفعت ألسنة اللهب من سقف المحطة إلى مسافات بعيدة وتسبب الحريق في إيقاف رحلات القطار .. كما يتم إجلاء الأشخاص الموجودين داخل الصالات من الموظفين أو الركاب .

وتباشر حاليا فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني محاولاتها في إخماد الحريق وتمت الاستعانة بالطيران العمودي للمشاركة في عمليات الإطفاء .

وبينت إمارة منطقة مكة أنه لم تسجل حتى الآن أية إصابات .

 

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