شاهد.. رجل حاول تقبيل مراسلة رياضية في بث مباشر فلقّنته درساً لن ينساه.. والمشاهدين اشادوا بردّ فعلها

حاول رجل تقبيل مراسلة رياضية برازيلية تُدعى جوليا غيماراس، في خلال بث مباشر من كأس العالم، لكنّها أبعدته ووبّخته على فعلته.

وكانت جوليا تراسل مباشرة من يكاترينبرج نهار الأحد عندما اقترب رجل منها ليزرع قبلة على خدها، فعندما تراجع الأخير، أوقفت مراسلة TV Globo و portTV البث وصدته.

وصرخت المراسلة في وجه الرجل الذي يمكن سماعه يعتذر في المقطع: “لا تفعل هذا! لا تكرر هذا مرة أخرى. لن أسمح لك بالقيام بذلك، حسناً؟ هذا ليس مهذباً. لا تفعل هذا لأي إمرأة. مفهوم؟ إحترام.”

وغردت غيماراس على تويتر عقب الحادثة: “من الصعب التعبير عن هذا الأمر … لحسن الحظ، لم أواجه هذا في البرازيل أبدا. لقد حدث ذلك هنا مرتين. حزين! مخجل!”

وصرحت غيماراس أنها تعرضت أيضاً لمضايقات خلال المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين روسيا ومصر في موسكو. وأشاد الكثير من زملائها والمشاهدين بردّ فعلها.

ولقد وقع هذا الحادث بعد أكثر من أسبوع من تعرض الصحفية الكولومبية، جوليث غونزاليس ثيران، للاعتداء الجنسي أثناء وجودها في مدينة سارانسك الروسية.