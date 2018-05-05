شاهد: كيف كانت ردة فعل مذيعة مكسيكية بعد تحرش مشجع بها على الهواء!

تحرش مشجع لإحدى الفرق المكسيكية بمراسلة قناة “فوكس” الرياضية على الهواء مباشرة، فما كان منها إلا أن صفعته على وجهه بالمايكروفون.

وكانت المراسلة “ماريا فرناندا”، على الهواء عندما بدأ المشجعون بالتجمهر حولها وشجعهم أحدهم على الغناء ثم بدأ من خلفها يتدافع ليصطدم بها بغرض التحرش، فما كان منها إلا أن استدارت وضربته عدة مرات بالميكرفون الذي في يدها.

ودافعت “فرناندا” عن رد فعلها في تغريدةٍ عبر “تويتر” مشيرة الى عدم ندمها على ما فعلته.

وقالت إنه حصل على جزائه، وأنها تجاهلته في المرة الأولى ظنا أن ما حدث نتيجة التدافع لكن ذلك شجعه على تكرار الأمر فدافعت عن نفسها.