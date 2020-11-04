نشرت الفنانة ” روجينا ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من حضورها لحفل زفاف نجل وزير الثقافة المصرية ” إيناس عبد الدايم ” .

وظهرت روجينا في الصور برفقة زوجها الفنان ” أشرف زكي ” والمخرج ” خالد جلال ” والوزيرة ” إيناس عبد الدايم ” ومجموعة من الفنانين .

وأثار ظهور روجينا الجدل بين المتابعين حيث ظهرت في الصور ببطن منتفخ .. وهو الأمر الذي دفع البعض للحديث حول حملها متسائلين عن حقيقته من عدمه .

فجاءت التعليقات مثل : ” مبروك روجينا شكلك حامل ” و ” كرشك كبير قوي ده حمل ولا متقلة بالعشا ” و ” حامل وبالشهر الثالث ” و ” مش معقول كله كرش ومكنش ظاهر بالجونة حمل أكيد ” .