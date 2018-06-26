شاهد.. رونالدو من نافذة غرفته لجماهير إيران : “دعوني أنام”

تجمعت جماهير المنتخب الإيراني عشية مباراة منتخب بلادهم مع البرتغال، بجوار الفندق الذي يقيم فيه منتخب الخصم، وأدى الضجيج إلى حرمان اللاعبين من النوم.

وكان اللاعب “كريستيانو رونالدو” هو أكثر المقصودين بالطبع من هذا التصرف الذي هدف إلى إرهاق لاعبي البرتغال، قبل المواجهة الحاسمة يوم الاثنين، حيث على إيران أن تفوز للوصول إلى دوري الـ 16.



وقد خرج رونالد من غرفته منزعجاً نتيجة حرمانه من النوم، وهو ما يقصده الجمهور الإيراني.

ويرغب رونالدو في تسجيل هدفه الخامس في #مونديال_روسيا، ليتعادل مع اللاعب الإنجليزي هاري كين الذي يملك برصيده حتى الآن 5 أهداف.



وكان النجم البرتغالي قد استهل المونديال بثلاثية أحرزها أمام #إسبانيا ومن ثم هدف في مباراة المغرب، ويأمل في أن يفوز بكأس العالم مع منتخب بلاده وهو في سن الـ 33 بعد النجاح الذي حققه مع البرتغال في اليورو 2016.

ويبدو أن مشجعي الفريق الإيراني فعلوا ما بوسعهم لمؤازرة فريقهم، بما في ذلك إزعاج الفريق البرتغالي وقائده رونالدو.

وفي شهر مارس، حاول مشجعو فريق باريس سان جيرمان حرمان رونالدو من النوم قبل مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا من خلال إحداث ضجيج خارج فندق ريال مدريد.