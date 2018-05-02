شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يعتدى على مصور بسبب زوجته

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو مثيرًا للدهشة يوثق لحظة اعتداء زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، على أحد المصورين الذين حضروا القمة التاريخية بين الكوريتين، الجمعة الماضي، وذلك لأنه وقف في طريق زوجته ري سول جو.



ويظهر في مقطع الفيديو الزعيم الكوري الشمالي وهو يدفع المصور لكي يفسح الطريق لزوجته والتي كانت تسير في اتجاهه لمصافحة رئيس كوريا الجنوبية، مون جي إن، وذلك في قرية بانمونجوم الشهيرة بقرية السلام، وهي المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين.

يذكر أن ري سول جو عبرت الحدود الكوربية لأول مرة مع زوجها يوم الجمعة الماضي، حيث حضرت مأدبة عشاء مع كيم جونج أون والسيدة الأولى الكورية الجنوبية، كيم جونج سون، وذلك في ختام القمة الكوربية التي حظيت باهتمام واسع، بعدما أنعشت آمال السلام وإنهاء التوتر.