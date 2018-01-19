شاهد.. عمرو موسى يحرج مشيرة خطاب بسبب ميكروفون: كويس إنك سقطي! منوعات

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تسبب ميكروفون في حرج للأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، حيث سخرت منه السفيرة مشيرة خطاب، المرشحة السابقة على مقعد رئاسة منظمة اليونيسكو، بعد ارتباك الأخيرة من عطل في الميكرفون الخاص بها.



وكانت الواقعة في جلسة المسؤولية الدولية تجاه القدس، التي تأتي ضمن فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، حيث منح عمرو موسى الكلمة للسفيرة خلال أعمال الجلسة، إلا أن الأخيرة ارتبكت وطالبت بتشغيل الميكروفون الخاص بها، ظنًا منها بالخطأ أنه معطل، وقبل أن تبدأ خطاب كلمتها، فاجأ موسى الجميع بعبارة “كويس إنك سقطي في اليونيسكو”.

وخسرت مشيرة خطاب في جولة الإعادة بين مصر وفرنسا بانتخابات اليونيسكو لاختيار المرشح الذي سينافس قطر على منصب المدير العام الجديد بعد أن حصلت على 25 صوتًا. وكانت الجولة الرابعة لانتخابات اليونيسكو انتهت، بعد انسحاب الصين ولبنان بحصول مشيرة خطاب على 18 صوتًا بالتساوي مع أودري أزولاي مرشحة فرنسا، بينما حصد مرشح قطر 22 صوتًا.