شاهد.. فتاة تتزوج من حبيبها “الميت” في المقابر بجوار شاهد قبره

بالرغم من وفاة خطيبها في نوفمبر الماضي، إلا أن “جيسيكا بادجيت” قررت ان تقيم زفافها من حبيبها وخطيبها الراحل، لكي تحمل لقبه وتصير زوجته، وبالفعل أقامت حفل زفاف كامل الطقوس في المقابر بجوار شاهد قبر خطيبها.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن رجل الإطفال “كيندال مورفي”، قد لقى حتفه على يد زميله “كولبي بليك” الذي صدمه بسيارته بعد ان فقد القدرة على التحكم فيها نتيجة لتناولة المشروبات الكحولية بكثرة، ليصدم زميله أثناء محاولتهما السيطرة على حريق قريب.

وكان “مورفي” قد تقدم لخطبة صديقته “جيسيكا” وحددا أيضا موعد زفافهما، ولكن القدر لم يمهلهما، ولذلك قررت جيسيكا أن تفي بوعدها وتتزوج من مورفي، حتى بعد وفاته لتحمل لقبة وتصير زوجته، وبعد أن أخبرت عائلتها وأفراد عائلته فوجئت بترحيبهم الشديد بالفكرة.

وبالفعل تم تحديد تفاصيل الزواج، وتم الزفاف في نفس اليوم المتفق عليه قديما، وارتدت جيسيكا فستان زفاف أبيض، بينما وقفت بجوار شاهد قبر خطيبها وملابسه الرسمية التابعة لقوات الإطفاء، وأدت مراسم الزفاف كامله، بحضور جميع أفراد العائلة.

وبعد نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، لاقت رواج شديد وتمت مشاركتها أكثر من 21 ألف مرة خلال ساعات قليلة، وعبر الرواد عن أسفهم على الحادث الماساوي، كما شجعوا جيسيكا على تصرفها الإنساني والرائع تجاه خطيبها الراحل.