شاهد.. قائمة طعام زفاف الأمير هاري وميغان ماركل ستفاجئ الجميع

ينهمك نحو 30 طاه في مطبخ ​قصر وندسور​، في إعداد وجبات تقليدية بريطانية لنحو 600 مدعو لحضور زفاف ​الأمير هاري​ و​ميغان ماركل​.

ويعمل الطهاة في مطبخ قلعة وندسور التاريخية الواقعة بمقاطعة باركشير جنوب شرقي ​إنكلترا​، ويعمل المطبخ الملكي منذ القرن الـ14، حيث قام الطهاة فيه على مدار قرون بخدمة 30 ملكاً، من بينهم الملكة الحالية ​إليزابيث الثانية​.

ومما ساعد في تلبية طلب العروسين، التحسن الذي طرأ على حالة الطقس في الآونة الأخيرة، ما وفر منتجات تفي بالغرض.

ورغم تحفظ القصر الملكي عن نشر تفاصيل قائمة الطعام، إلا أنه يبدو أن الضيوف سيحظون بوجبات تقليدية بريطانية، تعتمد محاصيل موسمية تزرع في بريطانيا، مثل البندورة والبازيلاء.

وإلى جانب الطعام، فإن الطهاة يعدون قائمة مماثلة من الحلوى للضيوف.

وحسب الجدول المقرر لحفل الزفاف، فإن الحفل الرسمي سيبدأ بالقلعة ثم سيأخذ العروسان جولة في وشوارع المدينة، على أن ينضما لاحقا إلى حفل استقبال تستضيفه الملكة في قاعة سان جورج بالقلعة، وفي هذا الحفل بالطبع ستقدم وجبات خاصة للضيوف.

وفي المساء سيكون العشاء في ضيافة الأمير تشارلز، وسيكون أكثر خصوصية إذ سيشارك فيه نحو 200 شخص فقط.