شاهد: لاعب تركي ينشر صورة لزوجته وهي تغسل قدميه.. وتثير ضجة كبيرة

نشر لاعب المنتخب التركي لكرة القدم ونجم فريق باشاك شهير التركي أردا طوران صورة أثناء قيام زوجته أصليهان دوغان بغسل قدميه، وعلق عليها قائلاً: طبيبتي الفيزيائية الجديدة.



ومؤخرا حظي منشور أردا طوران المشار إليه بردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، بينما لم يدلي طوران وزوجته بأية تصريحات إضافية حول الأمر. وأثارت صورة غسل القدمين ضجة كبيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتهم النساء.

يُذكر أن طوران انتقل هذا العام إلى نادي باشاك شهير بعدما كان يلعب العام الماضي في صفوف النادي الإسباني برشلونة.

هذا ولفت طوران الأنظار هذا العام بأدائه المتراجع في صفوف النادي التركي. وكان المغني التركي علي شان قد تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي أيضا بإعلانه أنه يرغب الزواج من سيدة تقوم بإلباسه الشبشب.