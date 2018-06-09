شاهد.. لحظة انتحار معتمر بالحرم المكي بإلقاء نفسه من سطح المسجد!

أعلنت السلطات السعودية انتحار آسيوي مساء الجمعة في الحرم المكي. وقالت إمارة مكة المكرمة على حسابها بموقع تويتر إن الجهات الأمنية رصدت حالة انتحار لمجهول من جنسية آسيوية قفز من الدور العلوي لصحن المطاف، وذلك بعد الانتهاء من صلاة العشاء.

وأوضحت أنه ألقى بنفسه من سطح المسجد، وسقط في صحن المطاف دون أن يصاب أحد بضرر.

وقالت إنه تم على الفور تطويق الموقع ومباشرة الحالة من قبل الهلال الأحمر لمحاولة إسعاف الشخص ونقله إلى الطوارئ إلا أنه توفى هناك.

وانتشر مقطع فيديو يُظهر لحظة الانتحار، ثم نقل المنتحر إلى مستشفى أجياد من داخل الحرم المكي، علمًا بأن المعلومات المعلنة تؤكد أنه توفّي فور سقوطه من سطح المسعى إلى صحن الطواف.

وفي السنوات الأخيرة وقعت عدة حوادث مشابهة لأشخاص أقدموا على الانتحار داخل الحرم، وآخرين حاولوا الانتحار قبل أن يتم إنقاذهم. وتعددت الأسباب بين أمراض نفسية ومشاكل مادية أو عائلية.

ووقعت أغلب حوادث الانتحار بأن يُلقي الشخص نفسه من أحد طوابق الطواف العلوية ليسقط في صحن الطواف بالحرم الشريف.