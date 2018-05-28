شاهد.. لن تتخيلوا ماذا كانت هدية الرئيس الفرنسي لشاب بعد تسلقه أربعة طوابق لإنقاذ طفل

ضجت وسائل التواصل الإجتماعي مؤخراً بمقطع فيديو يظهر حركة بطولية من شاب مالي يدعى ​مامودو غاساما​ (22 عاماً) تسلق أربعة طوابق في أحد أحياء العاصمة الفرنسية باريس لإنقاذ طفل كاد أن يسقط.



ويظهر الشاب في الفيديو وهو يتسلق الطوابق بكل رشاقة وسرعة لإنقاذ الطفل قبل أن يسقط، وينجح في ذلك مما خلق حوله الكثير من التعاطف.



ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، حيث دعاه الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون للقائه وتهنئته على ما قام به، والمفاجأة كانت بمنحه الجنسية الفرنسية حيث أنه يتواجد في فرنسا بطريقة غير شرعية إضافةً لضمّه إلى جهاز الإطفاء.