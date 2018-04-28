شاهد.. مارادونا يحقق حلم طفل معاق مولود بدون ساقين.. والأخير: تخيلت أنني في حلم

حقق لاعب كرة القدم الأرجنتيني السابق مارادونا، حلم #طفل 9 سنوات ولد بدون ساقين من دولة #كازاخستان، كان قد طالب بمقابلته في #الإمارات حيث يدرب النجم العالمي فريق الفجيرة.

وأصبح حلم الصغير #المعاق حقيقة، الأربعاء، حين قدم من كازاخستان للقاء #مارادونا ولعب كرة القدم معه.

وقال الطفل علي: “لطالما حلمت ومنذ وقت طويل بأن ألتقي مارادونا. إنه لاعبي المفضل وأنا معجب به، فهو لاعب ممتاز. عندما رأيته تخيلت أنني في حلم. إنه يلعب الكرة بشكل رائع”.



وقال عظمة طورغانبيكوف، والد الطفل علي طورغانبيكوف، إن ابنه يتمتع بوفرة في النشاط ويحرص على لعب الكرة رغم ولادته دون ساقين.

وأضاف: “علي له حلمان لا يزال يحلم بهما. الحلم الأول هو أن يمشي على قدمين مستخدمًا ساقين صناعيتين. والثاني هو أن يلتقي دييغو مارادونا”.

وتقوم عائلته، حاليا، بجمع الأموال الكافية لشراء الأطراف الصناعية من أجل تحقيق حلم علي الأول.

وقال علي لوالده: “لو وافق مارادونا على أن يلتقيني فإن لاعبي الكرة الآخرين مثل ميسي ونيمار ورونالدينو لن يسعهم أن يرفضوا لقائي”.