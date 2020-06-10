احتفل الفنان المصري ” محمد الشرنوبي ” منذ قليل بعقد قرآنه على راندا رياض في حفل عائلي بسيط في منزل العروس اقتصر على حضور الأسرتين فقط .

وذلك التزاما منهم بالاجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

ونشر محمد الشرنوبي عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور من جلسة التصوير الخاصة بعقد القرآن .

وكتب محمد الشرنوبي في تعليقه على الصور : ” الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قرآني على زوجتي وحبيبتي راندا رياض .. ربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض يا حبيبتي إن شاء الله و يخليكي ليا دايما ” .

وتابع : ” بنعتذر لكل قرايبنا وأصحابنا إننا معرفناش ناخد الخطوة دي وأنتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللي العالم كله بيواجهها وحفاظا عليكم أولا وعلينا اقتصر على فوتوسيشن ووجود الأسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت .. إن شاء الله الظروف دي تعدي ونعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا ” .