شاهد… مرشح عراقي يناشد “العرقجية” التصويت له لأنه يدافع عن حقوقهم

ناشد النائب في البرلمان العراقي والمرشح في الانتخابات القادمة فائق الشيخ علي، من وصفهم بـ “العرقجية” اي شاربي الكحول بالتصويت له في الانتخابات لأنه دافع ويدافع عن حقهم، حسب تعبيره.

ووفقاً لفيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، خاطب الشيخ علي في مؤتمر صحافي عقده النائب الشيخ علي في مقر مجلس النواب العراقي، “العرقجية”، أي شاربي الكحول باللهجة العراقية ويقول لهم: “قولوا لي منذ أن نشأ العراق قبل 8000 عام، من الذي وقف معكم؟ قولوا مثلاً فلان شخص وقف معنا، دافع عنا وعن حقوقنا وطالب بحرياتنا الشخصية.. لا يوجد أحد”.

وأشار الشيخ علي إلى موقفه الرافض لقانون منع الكحول الذي صادق عليه البرلمان العراقي. وأضاف: “من الذي وقف معكم في مجلس النواب؟ فائق الشيخ علي. ماذا فعل؟ قانون واردات البلديات الذي منعوا على إثره “الكحول” وسلبوكم حقا من حقوقكم، مزقته ورميته تحت حذائي، فليتجرأ أحد وينفذها أين هو القانون الآن؟ ألم يشرعه مجلس النواب؟ لماذا لم ينفذ؟ لا أحد يستطيع تنفيذه، لماذا؟ لأنني وقفت معكم”.

وبالنهاية يطالب الشيخ علي “شاربي الكحول” بالتصويت له، لأنه “وقف معهم”.

ويترأس فائق الشيخ علي “تحالف التمدن” في الانتخابات النيابية الذي يضم 4 أحزاب علمانية. والشيخ علي، محامٍ وسياسي ليبرالي عراقي وأمين عام “حزب الشعب”. ورغم ولادته في أسرة دينية إلا أنه علماني المسلك، ويوجه انتقادات لاذعة للأحزاب الدينية العراقية بأسلوب يصل أحياناً إلى حد السخرية.

وكان قد رشح فائق الشيخ علي في انتخابات مجلس النواب العراقي عام 2014 عن محافظة بغداد ضمن القائمة التي ساهم في تأسيسها، وهي “التحالف المدني الديمقراطي (العراق)”، فحصلت القائمة على 112,000 صوت، وحصل هو على 24 ألفا و256 صوتا، ما جعله يحل في المركز السادس على المحافظة.