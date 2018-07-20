شاهد… مغنية شهيرة تلتقط “سيلفي” مع جثة أبيها

نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية قصة إنسانية مؤلمة لمغنية شهيرة قامت بالتقاط سيلفي وهي ترتدي قبعة، وخلفها جثة والدها محنية الرأس على سرير المستشفى، الذي توفي فيه قبل وقت قصير من التقاط الصورة.

وأجبرت العارضة والمغنية الصربية الشهيرة “جيليكا لبوبيسيتش” على حذف الصورة بعد موجة غضب من قبل متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام رغم كلمات العزاء الحزينة التي كتبتها على الصورة المثيرة للجدل ونعت فيها والدها قائلة “شكرا على كل شيء ستبقى في قلوبنا مع وضع رموز تعبيرية تبكى وقلب مكسور” .



وتعرضت لهجوم مروع ووصفها الكثيرون بالمريضة وأنها يجب أن تشعر بالخجل قبل أن ترضخ لطلبات حذف الصورة وإغلاق حسابها فيما بعد.