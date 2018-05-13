شاهد.. مكة تخطف الأنظار فى تتويج محمد صلاح بلقب الهداف “البريميرليج”

تفاعلت جماهير نادى ليفربول التى احتشدت بمدرجات ملعب “آنفيلد”، لمتابعة المباراة التى تجمع بين ناديي ليفربول وبرايتون ضمن منافسات الجولة الـ38 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”، مع “مكة” محمد صلاح نجم منتخب مصر.

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واحتفلت “مكة” مع والدها محمد صلاح بالحصول على جائزة هداف الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج” على أرض ملعب “آنفيلد”، قبل أن تداعب الكرة مع والدها وسط تفاعل جماهير ليفربول.

وقاد النجم المصرى محمد صلاح نادى ليفربول للصعود إلى النسخة المقبلة من مسابقة دورى أبطال أوروبا، بعد الفوز الذى تحقق على برايتون.

قدم محمد صلاح عرضًا رائعًا وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر فى المباراة الختامية لنادى ليفربول بمسابقة الدورى الإنجليزي، قبل أقل من أسبوعين على مواجهة ريال مدريد الإسبانى بمدينة “كييف” الأوكرانية، فى نهائى دورى أبطال أوروبا.

جاءت أهداف ليفربول عن طريق محمد صلاح وديان لوفرين وسولانكى وأندرى روبرتسون فى الدقائق 26 و40 و53 و85 من عمر المباراة التى شهدت مشاركة اللاعب المصرى حتى الدقيقة 83.

وبات محمد صلاح أفضل هداف فى موسم واحد بتاريخ الدورى الإنجليزى بنظام الـ38 جولة وبالتحديد منذ عام 1992، بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 32، ليكسر الرقم القياسى المسجل بإسم الثلاثى آلان شيرار، وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز، كما أصبح محمد صلاح أفضل هداف فى تاريخ ليفربول بموسم واحد بمسابقة الدورى الإنجليزى، بعدما كسر الرقم القياسى المسجل بإسم لويس سواريز.

وأصبح محمد صلاح من أكثر لاعبى الدورى الانجليزى تسجيلاً للأهداف فى موسم واحد بجميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية، بعدما رفع رصيده من الأهداف فى جميع البطولات إلى 44 هدفًا متساويًا مع الهولندى رود فان نيستلروي.