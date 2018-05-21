شاهد منذ 22 عاماً.. ميغان ماركل كسائحة أمام القصر الملكي

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للدوقة ميغان ماركل، برفقة إحدى صديقاتها، وهي تلتقط صورة أمام القصر الملكي البريطاني، أثناء زيارتها كسائحة، منذ 22 عاماً.

وعلق النشطاء على الصورة بأنها كانت تلتقط فقط الصورة أمامه، بينما الآن أصبحت هي سيدة هذا القصر وفي داخله، وكل الأنظار سوف تلتفت لها.

الجدير بالذكر، أنه أقيم أمس ، حفل زفاف الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، والوريث السادس للعرش، على الممثلة الأمريكية، ميغان ماركل، وهو يعد أول فرد في العائلة المالكة، يتزوج امرأة من أصل أفريقي، وحضر الحفل المئات من الشخصيات العامة، من الفنانين ونجوم الكرة.