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شاهد منذ 22 عاماً.. ميغان ماركل كسائحة أمام القصر الملكي

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A picture of Prince Harry's fiancee Meghan Markle as a young girl posing outside the Buckingham palace has surfaced

شاهد منذ 22 عاماً.. صورة ميغان ماركل أمام القصر الملكي كسائحة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للدوقة ميغان ماركل، برفقة إحدى صديقاتها، وهي تلتقط صورة أمام القصر الملكي البريطاني، أثناء زيارتها كسائحة، منذ 22 عاماً.

وعلق النشطاء على الصورة بأنها كانت تلتقط فقط الصورة أمامه، بينما الآن أصبحت هي سيدة هذا القصر وفي داخله، وكل الأنظار سوف تلتفت لها.

الجدير بالذكر، أنه أقيم أمس ، حفل زفاف الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، والوريث السادس للعرش، على الممثلة الأمريكية، ميغان ماركل، وهو يعد أول فرد في العائلة المالكة، يتزوج امرأة من أصل أفريقي، وحضر الحفل المئات من الشخصيات العامة، من الفنانين ونجوم الكرة.

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