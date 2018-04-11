شاهد.. ناشطة بريطانية تنزع أنفها على الهواء مباشرةً

في محاولة منها لتوعية المواطنين من مخاطر مرض المناعة الذاتية الذي تعاني منه، قامت ​جاين هاردمان​ وهي ناشطة بريطانية بنزع أنفها على الهواء مباشرة في برنامج تلفزيوني صباحي.

وتحدثت هاردمان خلال الحلقة عن معاناتها مع هذا المرض الذي أدى إلى فقدانها لأنفها وإضطرارها لتركيب أنف تجميلي مثبت بمغناطيسات صغيرة.

ولاقت خطوة هاردمان هذه تعاطفاً كبيراً من قبل الحاضرين والمشاهدين، حيث أثنى الكثيرون على جرأتها للحديث والكشف عن معاناتها والقيام بهذه الخطوة على الهواء مباشرةً من دون خجل وكمبادرة منها لإحداث توعية جديّة حول خطورة هذا المرض وضرورة التنبه منه.