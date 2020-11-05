شهدت الساعات القليلة الماضية إعلان عدد من المشاهير عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد أيام من انتهاء مهرجان الجونة السينمائي .

في البداية أعلن مطرب الراب أحمد علي ” ويجز ” عن إصابته بفيروس كورونا خلال تواجده في مدينة الجونة في منشور له مطالبا كل من اختلط به في هذه الفترة أن يعزل نفسه ويخضع للتحليل للاطمئنان .

كما كشفت الفنانة الشابة ” سارة عبد الرحمن ” في منشور عبر حسابها على موقع ” فيس بوك ” عن إصابتها بفيروس كورونا وجاء فيه : ” أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف .. يا رب يهون على أي حد عنده / عندها كورونا ويارب يشفي الكل ” .

كذلك صرحت الاستايلست ومصممة الأزياء ” ريم العدل ” عبر حسابها على موقع ” فيس بوك ” عن قيامها بإجراء التحليل الخاص بالفيروس والذي ثبتت إيجابيته .

فكتبت قائلة : ” رغم إني معنديش أي أعراض خالص ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي .. عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف ” .

وتابعت : ” بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابى وبعدها عملوا واحد تانى وطلع سلبى بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية .. كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة ربنا يسلّم الجميع ” .