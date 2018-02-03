على طريقة تامر حسني… معجبة تركض نحو سعد الحريري وتعانقه!

تعرض رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، يوم امس الجمعة، الى موقف غاليا ما يتعرض له الفنانين والذي اشهرهم في هذا المجال الفنان تامر حسني.

فخلال إلقاء الحريري كلمة في حفل ختام بناء المهارات في “البيال” في العاصمة اللبنانية بيروت ركضت نحوه احدى المعجبات فعانقته وسط تصفيق من المشاركين.

الحريري قبّل الشابة على رأسها وعانقها قائلاً: “يجب أن تشاركي في مسابقة المئة متر”، في إشارة منه إلى سرعتها بتخطي عناصر الأمن وتمكنها من الوصول إلى المنصة.

يُذكر أنّها ليست المرة الأولى التي تلفت فيها مواقف يتعرّض لها الحريري الأنظار، أشهرها تقدّم شاب بطلب الزواج من حبيبته بمباركة الرئيس.