انضم عدد كبير من فنانات العالم العربي الى احدث التحديات التي تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتمثل في تغيير الجنس من فتاة إلى شاب والعكس، عبر تطبيق Faceapp، الذي لاقى رواجًا واسعًا في الفترة الاخيرة.

وفي هذا التقرير نرصد لكم ابرز الفنانات المشاركات في هذا التحدي ونشارككم بصورهن كما نشروها عبر حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

نوال الزغبي

نشرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، صورة لها بوجه مذكر اقترب كثيرا من وجهها الحقيقي، وعلّقت عليه بقولها: “حبتني كون رجال”، وسط رسائل إعجاب من قبل متابعيها.

كارول سماحة

وسخرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة من صورتها الرجالية؛ بعدما نشرتها على حسابها بموقع “تويتر” وعلّقت قائلة: “الفنان كارل سماحة .. شو رأيكن؟؟”.

الفنان كارل سماحة شو رأيكن ؟؟ pic.twitter.com/tVv5yIyn1k — CAROLE SAMAHA (@CAROLE_SAMAHA) June 19, 2020

زينة

وشاركت الفنانة المصرية زينة؛ في التحدي بحماس شديد، ونشرت صورتها المتحولة لرجل وأرفقتها بتعليق قائلة: “هي دي الرجالة ولا بلاش وده شكل فتي أحلامي والنبي يا جماعة اللي يلاقيني وأنا على شكل راجل يقولي فورا.. فتي أحلامي.. ده انا لو شفتني وأنا راجل هاروح اتقدملي واتجوزني”، والتي شبهها البعض بالفنان هاني سلامة.

رضوى الشربيني

وسخرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني من شكلها وهي بوجه رجل، بعدما نشرت الصورة على حسابها بموقع “إنستغرام”، قائلة: “ياختى ست تنفع…راجل ينفع برضو”.

هنا الزاهد

كما نشرت الفنانة المصرية الشابة هنا الزاهد على خاصية “ستوري” بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، صورة لها وهي بشكل شاب دون أن تعلق عليها.

ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميرهان حسين في التحدي بصورة لها بدا خلالها وجهها كوميديا، وأرفقتها بتعليق قائلة: “حاسة أن شكلي وأنا راجل أني واد كوميدي وألاااش بيقول نكت ألشه وهو بس اللي بيضحك عليها”.

امينة

كذلك حرصت الفنانة امينة على الانضمام لـ Faceapp، وشاركت جمهورها صورتها بعد التحول، وعلقت: “وبعد طول غياب وطول مدة الحظر ومابنزلش الكوافير الحمدلله بس وربنا وسيم وقلبت على شاب خليجى قمر جاد للزواج ولا يوجد وسطاء إيه رأيكم أنفع”.