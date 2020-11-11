نشرت الفنانة ” إنجي وجدان ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من داخل المستشفى .

وظهرت إنجي وجدان في الصورة وهي مرتدية الروب الأزرق الخاص العمليات .. وكتبت في تعليقها عليها : ” مستعدة ” دون ذكر أية تفاصيل عن سبب تواجدها في المستشفى .

وأثارت الصورة الكثير من الجدل والتساؤلات بين المتابعين وزملائها في الوسط الفني الذين جاءت تعليقاتهم متسائلة عن حقيقة الأمر والاطمئنان عليها .

ومنذ قليل كشفت إنجي وجدان الأمر معلنة بصورة عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” عن استقبالها لطفلها الثاني وهي أنثى .

وأطلت إنجي في الصورة برفقة مولودتها وزوجها من داخل غرفة العمليات وعلقت عليها قائلة : ” الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. رزقني الله اليوم بإبنتي نازلي الوتيدي بارك الله فيها ” .