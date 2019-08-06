فيديو صادم.. شاهد لحظات مروعة لخروج الروح من تركي نتيجة التعذيب داخل سجون إسطنبول

أظهر مقطع فيديو، لحظات مروعة لموت محتجز في السجون التركية نتيجة التعذيب.

ووفقاً لـ”العربية” فإن الضحية وهي لمعلم يدعى جوخان أسيكولو 42 عاماً الذي تم طرده من عمله بتهمة الإرهاب عقب حادثة الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016، وتم اعتقاله في 5 آب/أغسطس 2016 وتعرض للتعذيب الشديد ما أدى إلى وفاته.



وقالت أرملته، الشرطة التركية استخدمت الهراوة في تعذيب زوجها الذي توفي أثناء احتجازه من قبل الشرطة، وذكرت “ميديابولد”، السبت، أن زوجة جوخان أسيكولو قدمت هذا الادعاء، مستشهدة بتقارير طبية.

وأضافت الأرملة: “لقد راجعت جميع التقارير الطبية عن زوجي. ربما كانت تلك الأشياء التي يمكن أن يكشفها للأطباء. لا أعرف ما إذا كان هناك ما لم يستطع قوله، لكن السطر الذي كتبه المحامي في الملف لفت انتباهي. إنه يذكر التعذيب بهراوة”.

وطبقًا للشهود، تعرض أسيكولو للتعذيب المستمر خلال الأيام الـ 13 التي قُبض عليه ولم يتمكن من الحصول على الأنسولين رغم أنه مصاب بمرض السكري. وعانى المعلم من غيبوبة داء السكري خلال 13 يومًا من الاحتجاز.

وأظهرت لقطات كاميرا أمنية اللحظات الأخيرة من حياة أسيكولو أثناء طلب المساعدة، الجمعة، حيث كان يرقد في زنزانة صغيرة برفقة أربعة أشخاص آخرين، وهو يجبر نفسه على النوم بعد محاولاته لطلب المساعدة حيث لم يجد مستجيباً، ليعود إلى فراشه وتنتابه نوبات تشنج قبل أن يرحل ويتم نقله إلى الخارج جثة هامدة.