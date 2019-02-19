فيديو صادم.. لبنانية وفليبينية يحتفلان بزفافهما بعد علاقة حب عاصفة!

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر زفاف مواطنة لبنانية على اخرى فليبينية وذلك في احدى البلدات اللبنانية.

فقد نشرت صفحة “وينيه الدولة” على الفايسبوك الفيديو وعلقت عليه :”بعد علاقة حب عاصفة وحميمة بين اللبنانية ج.أ.ر وفتاة من الجنسية الفيليبينية، انتهت هذه العلاقة الى عقد قران بين الحبيبين في حفل حضره لفيف من افراد العائلة والاصدقاء في منزل اللبنانية ج.أ.ر الواقع في بلدة قرنة شهوان شرق بيروت تخلله تبادل المحابس والقبلات واتفقا على بناء منزل زوجي على اسس متينة وتفاهم واضح وحب ابدي.