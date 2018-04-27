فيديو غريب... حراس كيم يهرولون بجانب سيارته

أظهر مقطع فيديو الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ-أون داخل سيارته، الجمعة، أثناء توجهه إلى “بانمونجوم” المعروفة باسم قرية السلام، حيث تعقد القمة التاريخية التي تجمعه بنظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن.

وظهر جيش من الحراس أقوياء البنية يحيطون بسيارة كيم أثناء تحركها، وقد بدت عليهم القوة واللياقة البدنية العالية والتمكن من الفنون القتالية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يعبر فيها زعيم كوري شمالي إلى الجانب الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح منذ انتهاء الحرب الكورية عام 1953.

وقالت وكالة كيم للأنباء إن القائد سيبحث “بانفتاح” مع مون “جميع الموضوعات الرامية إلى تحسين العلاقات بين الكوريتين وتحقيق السلام والازدهار وإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية” في القمة التي وصفتها وسائل الإعلام بـ”التاريخية”.

ومنذ وصول كيم إلى الحكم أواخر عام 2011 إثر وفاة والده، عمد إلى تسريع وتيرة تطوير برامج كوريا الشمالية النووية والباليستية، وقد بلغ التوتر في شبه الجزيرة ذروته.

لكن منذ أن أعلن كيم في الأول من يناير/كانون الثاني مشاركة بلاده في الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ في الجنوب، شهدت الكوريتان تقارباً كبيراً.

ومن المتوقع أن تصدر الكوريتان بيانا مشتركا في ساعة متأخرة اليوم الجمعة، وقد يطلق عليه اسم إعلان “بانمونجوم”. وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن البيان قد يتطرق إلى نزع السلاح النووي والسلام وتحسن العلاقات.