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فيديو قديم… شاهد ماذا تمنى محمد صلاح قبل الشهرة!

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محمد صلاح

محمد صلاح

اصبح النجم المصري محمد صلاح حديث الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي خاصة بعد احرازه جائرة افضل لاعب في الدوري الانجليزي.

وقد تداول ناشطون فيديو قديم نسبيا لمحمد صلاح قبل الشهرة، ظهر فيه وهو يتحدث عن عائلته وعن امنيته ان “يظهر بشكل افضل”.

وقال محمد صلاح في الفيديو: “”انا من بلد ارياف جنب طنطا وكنت بلعب عادة في الشارع مع صحابي وبعدين رحت لعبت في بسيون فترة وبعد كده رحت مقاولين طنطا ورينا كرمني وجيت من مقاولين طنطا على هنا على طول”.

وعن عائلته قال: “مستوانا مش عالي اوي” كما تحدث عن امنيته ان يصبح لاعب كبير وقال: “اتمنى ربنا يكرمني في الفترة الجاية واقدر اظهر بشكل احسن من الذي فيه”.

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