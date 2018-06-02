كلماته المؤثرة تجتاح مواقع التواصل بعد وفاته بالسرطان… تعرف على قصة المليونير المسلم علي بنات

أصبحت بسمة طفل أفريقى أفضل كثيرا من امتلاك وقيادة Ferrari Spider بـ 600 ألف دولار”.

هكذا عبر الملياردير الاسترالى ورجل الأعمال الأسبق، على بنات، عن قناعاته فى السنوات الثلاث الأخيرة عقب تشخيصه بمرض السرطان.

هذا الشاب الذي لم يعرفه الكثيرون قبل وفاته، أصبح الآن حديث السوشيال ميديا بعد أن انتقل إلى الله – جل وعلا – ، وعلى الرغم من أنه توفاه الله منذ يومين إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشاركون صوره وقصته وفيديوهاته التي سجلها وأعماله.

وتعود تفاصيل قصة علي بنات الى عام 2015 عندما تم تشخيص اصابته بالسرطان ، وهو ما استخدمه محفزاً لاستخدام ثروته لإحداث تغيير إيجابي.

وقد أُبلغ في البداية أنه لم يعد لديه سوى سبعة أشهر للعيش ، ولكن بنات الذي يعيش في مدينة سيدني بأستراليا – عاش في النهاية أكثر من عامين، أي 3 أضعاف ما تنبأ به الأطباء. وقد وافته المنية في وقت سابق من هذا الأسبوع ، لكن رجل الأعمال السابق قضى السنوات القليلة الماضية في جمع الأموال للمسلمين الأقل حظا في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي يكافح فيه مرضه.

في السنوات التي سبقت تشخيصه ، عاش بنات حياة باذخة مليئة بالسيارات السريعة والملابس باهظة الثمن وممتلكات أخرى لا تعد ولا تحصى، ولكن بعد أن أدرك أنه مريض، قال إنه أدرك أنه كان يسير في الطريق الخاطئ.

في فيلم وثائقي قصير تم تحميله على قناة OnePath Network على YouTube ، يصف علي مرضه بأنه “هدية”.

وعند سؤاله عن اختياره لكلمة “هدية”، يجيب: “إنها هدية لأن الله أعطاني فرصة للتغيير”.

وعند تلقيه نبأ مرضه، باع بنات شركاته على الفور وسافر إلى توغو بأفريقيا، وهي دولة يعيش فيها ما يقرب من 55 في المائة من السكان تحت خط الفقر.

كما يوجد في البلاد عدد كبير من السكان المسلمين، ويقدر أن 12 إلى 20 في المائة من السكان من المسلمين.

وانتقل بنات الذي سافر في رحلته بسرعة إلى استخدام أمواله لبناء مسجد بالإضافة إلى مدرسة للأطفال المحليين. ثم وسع نطاقه وأسس مشروعا ، وهو “المسلمون حول العالم” (MATW).

كما سيتم إنشاء مركز طبي صغير وسلسلة من الأعمال التي تهدف إلى دعم المجتمع المحلي.

وسيتم توزيع جميع الأموال التي تصل إلى المشروع بين ثلاثة مشاريع، تهدف جميعها إلى إيجاد حلول مستدامة للفقر.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية تم جمع 600،000 جنيه إسترليني تقريباً ، ويتم الآن تقديم المزيد من التبرعات لتكريم ذكرى بنات.

آخر رسالة لعلي بنات طلب عرضها بعد وفاته..