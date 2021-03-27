تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع ” فيس بوك ” مقطع فيديو لأحد الناجين من حادث تصادم قطاري سوهاج الذي وقع يوم أمس الجمعة في مصر وأسفر عن عدد كبير من القتلى والمصابين .

وظهر في مقطع الفيديو سيدة تدعى ” سمرة الراوي ” صاحبة مقولة ” طلعني يا ولدي ” التي قالتها في فيديو سابق وهي داخل القطار وتستغيث لإنقاذها والتي روت قصة وأسباب استقلالها للقطار وتوجهها إلى القاهرة .

فقالت سمرة الراوي أنها استقلت القطار من محطة نجع حمادي بمحافظة قنا بعد أن قام إبنها بطردها من المنزل وكانت تتوجه إلى القاهرة للإقامة بمسجد السيدة زينب لعدم وجود مأوى بديلا لها .

وروت السيدة تفاصيل ما حدث معها أثناء الحادث حيث سقط عليها عدد من الكراسي والحديد حتى ساعدها بعض الشباب وقاموا بسحبها وكانت في حالة إغماء ثم أفاقت منها وتم نقلها إلى المستشفى بواسطة الإسعاف حيث تلقت الرعاية الطبية اللازمة .

وخرج ” حسين الباز ” وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا اليوم السبت بتصريحات له أعلن فيها إنه تم إرسال خطاب لـ 21 وحدة تضامن إجتماعي بنجع حمادي لرعاية السيدة سمرة الراوي وتوفير مسكن لها فور عودتها من سوهاج .

https://www.facebook.com/QenaSarcasm/videos/285930119603671/?t=202