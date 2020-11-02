شنت المخرجة المصرية ” كاملة أبو ذكرى ” مخرجة مسلسل ب ” 100 وش ” الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي هجوما على بعض نجوم العمل التي لم تكشف عن أسمائهم متهمة إياهم بالغرور .

فكتبت كاملة ابو ذكرى في منشور لها عبر حسابها على موقع ” فيس بوك ” : ” عرفت وسمعت واتأكدت إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بميت وش بعد النجاح الفظيع المريع لمسلسل بميت وش شافوا نفسهم والغرور سيطر على تصرفاتهم ” .

وتابعت : ” عايزة أقولكم خسارة .. الغرور مقبرة الفنان زي ما قالنا يوسف شاهين .. ده إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية وبتشاور عليكم بإسم الشخصية اللي قدمتوها .. الغرور ممكن يقتلكم وغرور ليه إنتم مين أصلاً كلنا مين أصلاً ” .

وأضافت : ” دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض .. مجدي يعقوب بجلالة قدره .. وربنا يهدي ” .

الأمر الذي دفع بعض نجوم العمل للخروج للرد على ما نشرته كاملة أبو ذكرى وجاء من بينهم ” مصطفى درويش ” الذي كتب في منشور له : ” غرور ليه إحنا مين أصلا إحنا فعلا لسة الناس بتندهنا بإسم الشخصية نفوق كده ونركز اللي عملنا هما الناس فبلاش نخسرهم ” .

واستكمل : ” والله والله أنا ما عارف الاستاذة كاملة بتتكلم عن مين بالظبط بس لو كنت أنا منهم ومعتقدش ده خالص فأنا آسف جدا ” .

أما إسلام إبراهيم فنشر فيديو له خلال حديث له بمهرجان الجونة وهو يؤكد علي أهمية عدم الشعور بالغرور بعد النجاح الكبير للمسلسل معلقا :” ربنا يكفينا شر الغرور وكبر النفس .. والله العظيم مش أنا ” .

فيما كتبت ” دنيا ماهر ” : ” طيب قولي مين .. كلنا كده قيد الاتهام يا أستاذة ” .