كيت ميدلتون عاشت طفولتها في دولة عربية تعلمت اللغة العربية وقرأت القرآن.. خمنوا أي دولة!

زار الأمير ويليام الأردن خلال جولته إلى الشرق الأوسط، وأعرب خلال عن حزن زوجته دوقة كامبريدج ​كيت ميدلتون​ لعدم قدرتها على مرافقته بعد ولادة طفلهما الأمير “لويس”.

وكشف أن زوجته عاشت في الأردن لمدة 3 سنوات في العاصمة الأردنية عمان بعد أن كان والدها يعمل لدى الخطوط الأردنية في عمان.

كانت “كيت” في ذلك الوقت تبلغ من العمر السنتين وقد ألحقت بحضانة بريطانية تدعى “أساهيرا”، وهي واحدة من أغلى المدارس في المنطقة بلغت رسومها حوالي 750 جنيه استرليني.

وكشف ساهرة النابلسي، مؤسسة الحضانة عن تجربة كيت حيث تطرَّقت إلى الروتين اليومي الذي مرَّ به الطلاب في المدرسة، تقول: “الروتين الصباحي يبدأ بجلوس الأطفال جميعهم في دائرة وهم يغنون باللغتين الإنجليزية والعربية.”

واضافت: “كنا نقرأ آية واحدة من القرآن الكريم لتحسين اللغة العربية للأطفال ونروي قصصا عن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل سيدنا ​عمر بن الخطاب​، كانت الفكرة تقوم على أساس تعزيز مفاهيم مثل الاحترام والمحبة، بالإضافة إلى تعليم الأطفال الأجانب كلمات عربية عندما نجمع جميع الأطفال معًا”