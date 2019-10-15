لبنان يحترق.. فيديوهات مؤلمة تجتاح مواقع التواصل والدولة غائبة!

اندلعت سلسلة حرائق كبيرة في مناطق متعددة من جبل لبنان في ظل الفشل في السيطرة عليها واقترابها من البيوت السكنية.

وقد تصدر هاشتاغ “لبنان يحترق” قائمة الترند في لبنان حيث تفاعل الكثيرين ناشرين استغاثاتهم وفيديوهات تظهر حجم الحرائق الكبير.

وقد غرد عدد كبير من نجوم الفن والاعلام في لبنان على نفس الهاشتاغ مناشدين الدولة الى المسارعة وانقاذ ما تبقى من احراج لبنان.

حرائق #المشرف بتحرق القلب كان ناقصنا بعد نار تقضي على ما تبقى من مساحات خضراء pic.twitter.com/YO1iZqVxaR — Rabia Zayyat (@rabiazayyat) October 14, 2019