الاوروغواي تتقدم على السعودية 1 – 0 .. متابعة مباشرة

– د 29 هتان نفسه يتابع كرة داخل منطقة الجزاء تعلو المرمى.

– د 26 هتان باهبري يسدد كرة قوية للغاية ينقذها موسليرا

– هدف د 22 سواريز يفتتح التسجيل متابعاً ركنية وصلت إليه بسهولة تامة داخل منطقة الجزاء.

– د 13 كافاني يرسل كرة عالية بلا تركيز.

– د 8 حرة مباشرة سعودية ينفذها محمد البريك لكن الجدار الأوروغوياني يرد الكرة.

تبدأ بعد قليل مباراة السعودية وأوروغواي في ضمن المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس العالم 2018.

ونقدم لكم في هذه الصفحة متابعة وتغطية مباشرة لاهم لحظات واحداث المباراة.

أعلن خوان أنطونيو بيتزى، المدير الفنى لمنتخب السعودية، وأوسكار تاباريز مدرب أوروجواى، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة المرتقبة المقرر إقامتها فى الخامسة مساء اليوم، الأربعاء، بملعب “روستوف أرينا”، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى التى تضم أيضاً منتخبى مصر وروسيا فى بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى روسيا.

وجاء تشكيل المنتخب السعودى، كالتالى..



بينما تبدأ أوروجواى المباراة بتشكيل يضم:

ويسعى منتخب السعودية لمحو الصورة الباهتة فى ظهوره الأول بالنسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم بعدما خسر أمام روسيا فى المباراة الافتتاحية بخماسية نظيفة، بينما تغلب منتخب أوروجواى بصعوبة بالغة على مصر بهدف دون مقابل.

وتحسم المباراة التى ترسم بشكل كبير ملامح المجموعة الأولى فى كأس العالم، إذ من الممكن أن تحسم المتأهلين لدور الستة عشر والمودعين للبطولة، حيث تتصدر روسيا الترتيب برصيد 6 نقاط، ثم أوروجواى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، تليها مصر والسعودية بدون أى نقاط.