رونالدو يسجل الهدف الاول للبرتغال في الشباك المغربية .. متابعة مباشرة

– د 19 – درار يتجاوز دفاع البرتغال ويمرّر لبوصوفة لكن المدافع سيدريك أبعدها عن مرمى باتريسيو.

– د 12 – ركنية للمغرب يلعبها درار على رأس القائد بنعطية الذي سدد وروي باتريسو تصدى بنجاح.

– د 10 – أول ردة فعل جدية للمغرب جاءت من رأسية لمبارك بوصوفة جانبت مرمى روي باتريسيو.

– – 5 دقائق على انطلاق المباراة، رونالدو يسجل الهدف الأول للبرتغال وهدفه الشخصي الرابع في البطولة.

يخوض المنتخب المغربي، بعد قليل، مواجهة مصيرية أمام نظيره البرتغالي في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

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وكان منتخب أسود الأطلسي قد واجه إيران في الجولة الأولى من دور المجموعات، ورغم أدائه الرائع وقربه من الانتصار، إلا أنه تلقى هزيمةً مفاجأةً بهدفٍ نظيف سُجل في اللحظات الأخيرة من اللقاء، ليصبح بذلك في المركز الأخير في المجموعة الثانية.