محمد بن راشد يحتفل بزفاف ثلاثة من ابنائه.. فيديو

أقام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الخميس، حفل زفاف ثلاثة من أبنائه؛ هم الشيخ حمدان والشيخ مكتوم والشيخ أحمد.

ونشر الشيخ محمد بن راشد مجموعة من صور الحفل معلقًا: ”اللهم أدم الفرحة .. والبركة .. والخير .. على أهلي .. ووطني .. وشعبي ..“.

وقد توافدت قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة على مقر الحفل للتهنئة، وجاء على رأسهم الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والشيوخ حكام الإمارات.

اللهم أدم الفرحة .. والبركة .. والخير .. على أهلي .. ووطني .. وشعبي .. pic.twitter.com/cQOUBGX6bn — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 6, 2019

وعلى الحساب الرسمي بموقع تويتر قال الشيخ محمد بن زايد: ”ببالغ السعادة والفرح … أبارك لأخي محمد بن راشد زفاف أنجاله حمدان ومكتوم وأحمد.. تكتمل اليوم فرحة العيد بهذا العرس الوطني الذي نزفُّ فيه أبناءنا ونفرح بهم ومعهم..أهنئ أبنائي متمنيا لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.. دامت الأفراح عامرة البيت الإماراتي“.

ببالغ السعادة والفرح … أبارك لأخي محمد بن راشد زفاف أنجاله حمدان ومكتوم وأحمد.. تكتمل اليوم فرحة العيد بهذا العرس الوطني الذي نزفُّ فيه أبناءنا ونفرح بهم ومعهم..أهنئ أبنائي متمنيا لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.. دامت الأفراح عامرة البيت الإماراتي. pic.twitter.com/5mLZNfI2Kz — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) June 6, 2019

وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع المناسبة، وبرز وسما #أفراح_آل_مكتوم و#فرحة_وطن على رأس قائمة الأكثر شعبية بالإمارات.