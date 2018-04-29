محمد صلاح في ازمة مع اتحاد الكرة المصري: “بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدا”

راج في أوساط المغردين المصريين هاشتاغ “ادعم محمد صلاح” على خلفية أزمة نجم ليفربول مع اتحاد كرة القدم المصري.

وأعرب صلاح في تغريدة عن استيائه من طريقة اتحاد القدم المصري، لاستعماله اسمه، بعدما وضع صورته على الطائرة الخاصة بالمنتخب المصري دون علمه، في حين أن اللاعب مرتبط بعقد دعاية مع شركة أجنبية.

وكتب صلاح على تويتر: “بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدا”.وأضاف “كنت أتمنى التعامل يكون بطريقة أرقى من ذلك.”

وقد حققت التغريدة تفاعلا واسعا على تويتر، إذ تم تداولها آلاف المرات في أقل من ساعة.

ولم تمر ثواني على تغريدة محمد صلاح، حتى رد وزير الرياضة المصري خالد عبد العزيز بتغريدة أخرى أكد فيها أنه سيتدخل لحل الأزمة.

وتفجرت أزمة بين محمد صلاح واتحاد الكرة المصري، بسبب الحقوق التسويقية والدعائية للاعب، الذي يرى وكيله أن الشركة الراعية للمنتخب المصري، قامت باستغلالها بدون سند قانوني.

وكان مسؤول في الاتحاد المصري قد أشار إلى أنه لم يخالف أي لوائح دولية بشأن استخدام صور محمد صلاح والحقوق التجارية الخاصة بقميص المنتخب وأنه “عازم على مواصلة استخدام حقوقه لتطوير كرة القدم وصناعة أبطال آخرين مثل محمد صلاح” وفق مانقلته وسائل إعلام محلية.