نشر مركز الفلك الدولي تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” توقع من خلالها أن يكون يوم الخميس الموافق 30 من شهر يوليو الجاري هو يوم وقفة عرفات .

على أن يكون يوم الجمعة الموافق 31 من شهر يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك وفقا للحسابات الفلكية .

وجاء في التغريدة : ” ستتحرى العديد من الدول هلال شهر ذي الحجة يوم الثلاثاء 21 يوليو ومنها إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان والمغرب .. وبعضها سيتحرى الهلال يوم الإثنين 20 يوليو مثل السعودية ” .

وتابع : ” والمتوقع أن يكون الأربعاء 22 يوليو غرة شهر ذي الحجة ويكون الجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظمها ” .

كما أعلن الدكتور ” جاد محمد القاضي ” رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن المعهد يستعد لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1441 هجرية غدا الإثنين وهو يوم الرؤية وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة .