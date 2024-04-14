اثارت الاعلامية اللبنانية ديما صادق الجدل بعد تعليقها على الهجوم الاول الذي شنه الحرس الثوري الايراني على اسرائيل انطلاقا من الاراضي الايرانية.
فقد كتبت ديما صادق عبر حسابها على تويتر ساخرة من الهجوم: “قدمنا لكم لهذه السهرة مسرحية ” مسيرة ما ضربتش حاجة” ، نتمنى ان تكونو استمعتم برفقة اجوائها الضاحكة والمسلية” .
وقد كشفت صادق في تغريدة اخرى عن تعرضها لما وصفته بـ “استهداف تلفوني” من انصار الممانعة بعد هذا التعيق حيث كتبت “يتم استهداف تلفوني بشكل مبرمج وممنهج من قبل حثالة الممانعة إذ تصلني مئات الرسائل و الاتصالات في نفس اللحظة لتشل كليا إمكانية استخدام هاتفي، رسايل كلها شتائم و تهديدات. واضح بعد ان اكتشف الجميع مسخرة الرد لجأت الممانعة لاسلوبها الكلاسيكي للتعويض عن انكشافها بالترهيب و التهديد و التخوين،”.
وكان قد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ أرض- أرض باتجاه إسرائيل، معظمها اعترضتها إسرائيل خارج الحدود الإسرائيلية.
وقال هاغاري خلال مؤتمر صحافي فجر الأحد إن الطائرات الحربية الإسرائيلية اعترضت أكثر من 10 صواريخ كروز خارج حدود إسرائيل، وفق رويترز.
كما أضاف أنه تم اعتراض عشرات الطائرات المسيرة أيضاً خارج حدود إسرائيل.
كذلك أردف أنه حتى الآن إيران أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل منذ مساء السبت.
الله يكثر المسرحيات والتمثيليات والافلام ههههههههه و على قولك مسرحية ههههههههه وليست فلم سكسي تعمله امثالك المتزحلقات وهن رايحين وجاين الى السعودية والامارات ههههههههه
العمى بتشوف صواريخ ونار طالعة نازلة والمتحدث الاسرائيلي قاعد يلطم ويقول مئتين صاروخ ضربوا مطارات وقواعد عسكرية .
عاركم يا عرب عاركم ههههههههه
ما في مجال لابد من الحصول على جنسية كوريا الشمالية بقيادة الرفيق المدودح جون كيم اونغ ههههههههه
اخر زمن هههههههه وحدة صورها مشلحة زحلوقيا هههههههههه صارت تحكي وتحلل عسكريا واستراتيجيا وتكنولوجيا في صناعة الصواريخ والمسيرات ههههههههه ما تخليك يا ولية بالصواريخ الكوحكاحية وخليني انام كم ساعة ؟؟ ههههههههه هو هذا وقتك ؟ انا نعسان هههههههههه يخيبك.
شوفوا الاهداف تبعها في الفديو وما لاقية لهم صواريخ هههههههه
بدأت الكلاب و الخنازير المتصهينة بالنُـباح و التكذيب وهذا متوقع قوة الضربات الإيرانية التي أتت رداً على الإعتداء الصهيوني وقعها أقوى على الخونة و المرتزقة و المطبعين أكثر من الصهاينة أنفسهم ! واصلين أعلى مستويات الخيانة و الإنبطاح ولا عجب كــلاب فلوس و ريالات و دراهم ، واسي نفسك يا بنت الكاذب الصدمة قوية على عقلك وصعب استيعابها .
اقسم بالله وصلتني مقاطع من فلسطين الحبيبة
تصوير مباشر من الاقارب هناك والصواريخ بسماء فلسطين الحبيبة مع فرحة أهلنا هناك مثل فرحتنا ب الغربة .
لا عزاء للخونة و فاقدي الكرامة و الشرف .
ماذا تقول أنت؟