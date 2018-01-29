مصرية تبكي بشدة حزنا على موت قطتها… ولن تصدق ماذا طلبت من علي جمعة!

دخلت سيدة مصرية في نوبة من البكاء الشديد حزنا على وفاة قطتها، التي انستها في وحدتها لـ 12 سنة، متسائلة عن صدقة جارية يمكن ان تفعلها لها.

وقالت السيدة وهي تبكي، خلال اتصالها ببرنامج “والله أعلم” المذاع على قناة “سي بي سي”، “انا كان عندي قطة عاشت معي 12 سنة انا وهي في البيت لوحدنا تماما وعاملتها بما يرضي الله في كل حاجة في اكل وفي شرب وفي حضن”.

وتابعت “هي توفيت من يومين وكانت على كتفي والروح بتطلع وهي كانت على كتفي وانا دفنتها كويس وطهرتها وتشاهدت عليها وكفنتها ودفنتها بما يرضي الله” ثم سألت الشيخ علي جمعة “في صدقة يمكن اعملها لها وما الدعاء الذي يمكن ان ادعو لها او ادعو لنفسي على شان اهدى شوية”.

أما رد علي جمعة فكان ان القطة ليست محاسبة وليس لديها ذنوب وليس لديها حساب وتابع “ربنا رحمها انها بدل ما تمرض وبدل تتبهدل وتاخد ادوية وحقن فربنا رحمها لانه رحيم”.